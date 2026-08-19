Vassincool Festival : 8e édition programmée le 5 septembre

Faire jouer les prolongations aux vacances. C’est le défi de l’Adapei de la Meuse qui proposera le 5 septembre prochain sa nouvelle édition du Vassincool Festival sur son site de Vassincourt, dans le Sud meusien. Cette année, les organisateurs ont prévu une date, mais deux ambiances avec pour la première fois un temps fort familial baptisé «Family Cool» prévu l’après-midi, où les enfants et leurs parents pourront profiter d’ateliers animés par Mon Joyeux Foutoir, des châteaux gonflables, des gourmandises ou encore des activités musicales. À partir de 18 h, le grand public découvrira six groupes sous chapiteaux dans une ambiance festive et chaleureuse. Cette année, la programmation se veut diversifiée entre rock festif et reggae avec Yaniss Odua en tête d’affiche et une scénographie particulièrement soignée. Les concerts se succéderont au bout de la nuit avec Apes O’Clock, Golden Parachute, La Cafetera Roja ou encore Dusty Road.

Des valeurs fortes de solidarité et de vivre-ensemble

Au-delà des artistes professionnels, la chorale de l’Adapei de la Meuse, Les Pada’One se produiront également lors de ce rendez-vous de rentrée particulièrement attendu. Et pour cause, la précédente édition avait attiré plus de 1 000 festivaliers. Les organisateurs espèrent faire aussi bien pour cette nouvelle mouture qui devrait ravir petits comme grands et une volonté de «rassembler tous les publics». C’est aussi pour cette raison qu’une baisse des tarifs s’affiche en 2026 avec une entrée à 15 euros, sachant que tous les bénéfices seront reversés pour le financement des projets de l’Adapei. À la tête de deux festivals - Inglorious à Verdun en juin et Vassincool en septembre dans le Sud meusien, l’association est devenue un acteur culturel majeur avec la volonté de porter des valeurs fortes d’inclusion, de solidarité et de vivre-ensemble.

Contacts festivaliers : https://www.facebook.com/VASSINCOOLFESTIVAL vassincool@adapei-meuse.fr