Le 360 Festival revient pour une cinquième édition

Cette cinquième édition promet d'être une célébration vibrante de la vie étudiante, transformant cet espace en un lieu de rencontres et de découvertes. Le festival débutera dès 12 h 00 avec un "Village des initiatives", où les étudiants pourront rencontrer des associations et des partenaires universitaires, ainsi que participer à diverses animations sportives et artistiques. À partir de 17 h 00, une série d'activités festives sera proposée autour de la Maison de l’Étudiant Lorraine Nord (MDE). Les participants pourront s'essayer à des jeux en bois, profiter de jeux gonflables, et se détendre dans un espace convivial agrémenté d'un bar et de stands de restauration.

L’Espace Bernard-Marie Koltès (EBMK) accueillera également plusieurs spectacles incluant théâtre, arts martiaux et magie, ainsi qu'un stand de prévention du Service Santé Étudiante. La programmation artistique mettra en avant des talents émergents avec des performances live et des DJ sets captivants. Le 360 Festival s'annonce comme le rendez-vous incontournable de la rentrée à Metz, attirant les étudiants pour une journée riche en animations et en culture.