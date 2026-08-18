Cinq festivals animent la Bourgogne-Franche-Comté du 18 au 22 août

La Bourgogne-Franche-Comté accueille plusieurs festivals du 18 au 22 août 2026. À Saint-Claude, dans le Jura, le Festival ARTAMI ouvre cette sélection le 18 août à la Maison Mancinelli. Le rendez-vous associe musique classique et création contemporaine dans un cadre naturel. Le piano y occupe une place centrale.



Le même jour, les Flâneries d’été font étape au château Lesmann, à Roppe, dans le Territoire de Belfort. La programmation réunit des spectacles destinés à différents publics, dans une ambiance estivale. Dans le Jura, à Légna, le festival Les Gueules de Bois prend ensuite le relais du 20 au 22 août. Musique rock, BMX et culture du bois composent ce rendez-vous organisé au cœur de la forêt.

Théâtre à Saint-Yan

Le week-end se poursuit en Saône-et-Loire avec Saint-Yan Scintillant, le 22 août. Dix spectacles courts seront présentés dans différents lieux du village. Les visiteurs pourront construire leur propre parcours entre les représentations et découvrir plusieurs formes théâtrales.



Cette programmation illustre la diversité des festivals proposés dans la région durant cette semaine d’août. Les rendez-vous se répartissent entre le Jura, le Territoire de Belfort et la Saône-et-Loire, avec des formats allant du concert au théâtre, en passant par les spectacles en plein air.