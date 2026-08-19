La Somme accueille trois rendez-vous des Jardins en Scène en septembre

La Somme sera au programme de la 18e édition des Jardins en Scène, organisée dans les Hauts-de-France du 30 août au 27 septembre 2026. La Région prévoit 150 spectacles et animations dans 27 communes, sur cinq week-ends. Le festival investira des jardins, parcs, espaces naturels et sites patrimoniaux, avec l’objectif de rapprocher les propositions culturelles des habitants.



Dans la Somme, trois rendez-vous sont programmés les 5 et 6 septembre. À Bouillancourt-en-Séry, l’association Comm’Un Château proposera le 5 septembre, de 10h30 à 20h, des ateliers et un pique-nique dans le parc du château. Les visiteurs pourront participer aux activités tout au long de la journée et profiter du site entre les animations.

Des activités participatives

À Mailly-Maillet, la compagnie Atoll K présentera «Struk.tures» le 5 septembre, de 14h30 à 19h. Cette installation de jonglage participatif repose sur sept machines à balles. Le public pourra les manipuler et expérimenter différents mouvements. L’activité s’adresse aux enfants comme aux adultes.



Le lendemain, à Ailly-sur-Noye, la compagnie Kudak présentera «La Beauté du geste» à 14h30, aux Vœux. Ce spectacle de 40 minutes prend la forme d’un karaoké de rue. Trois personnages cherchent à transformer un concert mal engagé en moment collectif. La programmation entend ainsi associer spectacle vivant, participation du public et découverte des lieux de la Somme.