Parc Astérix : cinq nouveautés pour l’édition 2026 de Peur sur le Parc

Le Parc Astérix prépare une nouvelle saison de Peur sur le Parc, l’évènement Halloween n° 1 en France. Pour cette édition 2026, programmée du 3 octobre au 8 novembre, le parc annonce cinq nouveautés, dont un parcours en forêt, une zone terrifiante dans le Souk Égyptien et un buffet repensé. À l’instar de l’édition précédente, 12 nocturnes viennent compléter le programme.

Plusieurs nouvelles expériences à découvrir

La Forêt sans Retour constitue l’une des principales nouveautés. Ce parcours immersif extérieur de 250 mètres se déroule de nuit dans la forêt, avec une dizaine de scènes et quinze comédiens. Les visiteurs y suivent une histoire de disparition et traversent un univers où les repères s’effacent progressivement. Cette expérience sera proposée uniquement lors des douze nocturnes.

Autre nouveauté, Les Bas-Fonds du Souk transforme le Souk Égyptien en zone terrifiante. Accessible de jour comme de nuit, cette animation s’appuie sur une histoire située au Caire médiéval et fait intervenir cinq nouveaux personnages.

Le Buffet de l’Horreur change également de cadre. Installé dans le restaurant Les Comptoirs d’Épidemaïs, il propose une nouvelle scénographie inspirée de l’Égypte ancienne. Le repas peut être découvert en famille durant la journée, sans comédiens, ou dans une version immersive nocturne, pour les amateurs de frissons et de sensations fortes.

Des spectacles et des animations renouvelés

La programmation scénique accueille Gladiator Illusionis, un nouveau spectacle de magie et de grandes illusions présenté aux Arènes. Le Camp des Lames d’Acier propose de son côté trois expériences immersives, dont La Danse des morts-vivants et Le Dernier Brasier.

Les visiteurs retrouveront aussi les maisons hantées, la Malédiction du Sirius, le spectacle de sons et lumières sur OzIris et le Défilé des Monstres. Pour les familles, La Forêt d’Idéfix, les ateliers maquillage et le Parcours des Petits Chaudrons seront également au rendez-vous.

Le parc ouvrira de 10 h à 19 h en journée, avec des horaires spécifiques les jours de nocturne. Les soirées sont prévues les 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 et 31 octobre, ainsi que le 7 novembre, de 19 h à 1 h.



