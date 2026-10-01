La course à obstacles la plus festive de France revient au Quesnoy

La Frappadingue est aujourd'hui la course à obstacles la plus ancienne de France et celle qui compte le plus d'étapes sur le territoire national. Depuis plus de quinze ans, l'événement a rassemblé plus de 300 000 participants. Après une étape à Ondres dans les Landes dimanche dernier, les célèbres obstacles sont de retour dans le Nord pour cette 10ème étape de la saison. Le Quesnoy ouvre ses remparts et ses espaces naturels à des milliers de coureurs le temps d'une journée. On court le long des célèbres remparts Vauban, on s'élance à travers les fortifications, on plonge dans l'obscurité totale d'un tunnel de 300 mètres sous les remparts, une expérience unique en son genre sur le circuit.

La Frappadingue propose des parcours de 6 ou 10 kilomètres, mêlant course à pied, obstacles, boue, passages aquatiques et franchissements dans un esprit de convivialité, d'entraide et de dépassement de soi. Accessible à tous, elle accueille aussi bien les sportifs confirmés que les débutants, les groupes d'amis que les familles.

«Le Quesnoy, c'est une étape à part. Courir dans une citadelle Vauban, traverser 300 mètres dans le noir total sous les remparts, c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Quand 2 500 personnes courent, sautent, s'entraident à passer les obstacles et trinquent ensemble autour d'un Maroilles, c'est quelque chose. C'est exactement pour ça qu'on a créé la Frappadingue. On voulait que les gens sourient en franchissant la ligne d'arrivée et Le Quesnoy nous donne cette fierté depuis 2014» témoigne Clément Devins, fondateur de la Frappadingue.