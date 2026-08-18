TEDi ouvre un nouveau magasin à Sarrebourg

Les amateurs de bonnes affaires ont désormais une nouvelle adresse à Sarrebourg. TEDi vient d’y ouvrir son nouveau magasin, situé au 19 rue de Lunéville, au sein du centre commercial E.Leclerc.

Le concept TEDi repose sur une offre particulièrement large de produits non alimentaires à prix accessibles. Dans les rayons, les clients peuvent retrouver de la décoration, de la papeterie, des articles pour la maison, du bricolage, des loisirs créatifs, des jouets, des accessoires ou encore des produits saisonniers. L’enseigne met également en avant un renouvellement régulier de ses références.

Un positionnement stratégique

Déjà présente à Jouy-aux-Arches, au centre commercial Muse et à Metzanine à Metz, à Creutzwald et à Morsbach, l’enseigne allemande compte désormais cinq magasins en Moselle. L’arrivée à Sarrebourg avait été annoncée depuis plusieurs mois, avec notamment le recrutement d’une équipe dédiée au nouveau point de vente.

Avec cette implantation, TEDi entend profiter de la position stratégique de Sarrebourg, entre Metz et Strasbourg. «Grâce à son attractivité, son dynamisme et sa proximité avec plusieurs bassins de population, la ville constitue un emplacement idéal pour accueillir un nouveau magasin TEDi et renforcer notre présence dans la région Grand Est», a affirmé la direction lors de l’annonce de l’inauguration du magasin sarrebourgeois fin juillet.