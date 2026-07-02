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Dossier

Un guide du Routard pour le Soissonnais Valois

Le Soissonnais Valois a désormais son guide du Routard, sorti le 3 juin dernier. Un atout supplémentaire pour promouvoir cette destination touristique encore méconnue auprès d’un large public.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
<p>Une cure de plein air et un bain d’histoire(s), à vivre entre arbres vénérables et villages de charme, voici la description du Soissonnais Valois, faite par le guide du Routard dédié au territoire. Cette destination a désormais son édition du célèbre guide dans lequel on retrouve des coups de coeur illustrés, des suggestions d’itinéraires, de visites, d’activités et des centaines de bonnes adresses au meilleur rapport qualité-prix et un ton pédagogique, teinté d’humour. De quoi assurer la mise en valeur d’un territoire méconnu et qui regorge pourtant de richesses patrimoniales et culturelle.

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