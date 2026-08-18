Le Havre : Alcéane recrute deux profils cet été

Alcéane poursuit ses recrutements pendant la période estivale avec deux opportunités au Havre. Le bailleur social recherche un gestionnaire de copropriétés dans le cadre d’un CDD de deux mois, ainsi qu’un technicien chargé des états des lieux pour une mission d’intérim d’un mois. Le premier poste porte notamment sur le suivi des copropriétés et les relations avec les différents interlocuteurs. Le second concerne les états des lieux d’entrée et de sortie, l’évaluation de l’état des logements et l’identification des interventions nécessaires. Ces deux recrutements ciblent des fonctions directement liées à la gestion et au suivi du parc immobilier.

Le logement social face aux besoins de compétences

Ces recrutements illustrent les besoins en compétences opérationnelles des bailleurs sociaux, dont l’activité repose notamment sur la gestion quotidienne, l’entretien et le suivi technique des logements. Les fonctions liées à la gestion immobilière et à l’état du patrimoine jouent un rôle dans la qualité du service aux locataires et dans le maintien des logements en bon état. À l’échelle nationale, les organismes HLM doivent ainsi mobiliser des profils capables d’assurer à la fois le suivi administratif, la gestion des résidences et la maintenance du patrimoine.