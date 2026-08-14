Demathieu Bard : un mois de juillet marqué par plusieurs projets

Parmi les opérations du mois, Demathieu Bard Génie Civil a notamment réalisé une intervention de 108 heures à Brignoud, pour SNCF Réseau. À Marseille, le projet La Canopée, porté par Demathieu Bard Immobilier, a quant à lui reçu une Pyramide d’Argent lors des Pyramides de la FPI. Le secteur de la santé a également occupé une place importante. Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est a obtenu le marché de l’IHU EVEREST pour les Hospices Civils de Lyon.

Un mois riche en projets et événements

D’autres actualités ont rythmé le mois, notamment la participation d’Alpenda au défi solidaire Swim4Lémanhope sur le Léman et l’entrée de Demathieu Bard dans le consortium ÆTHER Infrastructures, chargé de participer au projet AI Gigafactory à Strasbourg. À Dugny, le groupe a également pris part à la pose de la première pierre de la deuxième phase du Village des Médias.

Juillet a enfin été l’occasion de célébrer plusieurs anniversaires au sein du groupe, avec les 50 ans de Mersch & Schmitz au Luxembourg et les 29 ans de Demathieu Bard Canada. Ces différentes actualités illustrent la diversité des projets auxquels participent les équipes du groupe, dans les domaines de la construction et de l’immobilier, en France comme à l’étranger.