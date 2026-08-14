Verdun : ces terrains viabilisés sont encore disponibles à 84 euros/m²

À Verdun, huit terrains restent disponibles dans le quartier du Plat de Bévaux pour les particuliers souhaitant construire leur logement. Les superficies vont de 468 à 726 m², pour des prix compris entre 39 312 et 60 984 euros TTC. Le lot le moins cher affiche ainsi à 39 312 euros, tandis que la parcelle la plus grande atteint 60 984 euros. Les terrains sont viabilisés et les travaux de voirie définitive interviendront lorsque l’ensemble des constructions sera réalisé. Pour le Grand Verdun, cette commercialisation constitue un enjeu d’aménagement, mais aussi d’attractivité résidentielle, dans un secteur où l’accès aux services, aux équipements de santé, aux écoles et aux activités constitue un argument pour les futurs propriétaires.

Le foncier reste un enjeu territorial

Au-delà du Plat de Bévaux, ces terrains illustrent le rôle du foncier dans les stratégies d’attractivité des villes moyennes. La possibilité d’acquérir un terrain viabilisé à un prix clairement établi peut faciliter le lancement de projets résidentiels et contribuer à maintenir l’activité dans le secteur de la construction. Chaque nouvelle maison représente également des travaux pour les professionnels du bâtiment et de l’aménagement, même si aucun montant global d’investissement ni aucune estimation d’emplois ne sont communiqués par le Grand Verdun. Pour la collectivité, l’objectif est aussi de transformer les dernières disponibilités foncières en nouveaux logements et, à terme, en nouveaux ménages installés sur le territoire.