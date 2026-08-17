Elbeuf : une carte interactive recense plus de 70 œuvres de street art

À Elbeuf, la municipalité met en ligne une carte interactive consacrée au street art afin de faciliter la découverte de plus de 70 œuvres installées dans différents secteurs de la ville. Fresques murales, créations sur des transformateurs électriques ou œuvres réalisées sur des équipements sportifs composent ce parcours urbain. Des artistes comme K2B Graff et Ecloz figurent parmi les créateurs représentés. Le circuit traverse notamment les abords du pont Jean-Jaurès, la rue du Neubourg, la rue de Bourgtheroulde et la rue du Général-Hoche. Cette initiative vient compléter l’offre culturelle d’Elbeuf, labellisée Ville d’art et d’histoire et marquée par son passé industriel textile.

Le street art renouvelle les parcours touristiques

À l’échelle nationale, le développement de parcours artistiques en plein air traduit l’évolution des stratégies de valorisation du patrimoine urbain. Les collectivités peuvent s’appuyer sur des œuvres accessibles gratuitement et réparties dans l’espace public pour proposer de nouveaux itinéraires aux habitants et aux visiteurs. Le numérique facilite cette approche en permettant de géolocaliser les créations et de construire des parcours autonomes. Pour les villes disposant d’un patrimoine historique ou industriel, le street art constitue ainsi un moyen de compléter les circuits traditionnels et de renouveler la découverte du territoire.