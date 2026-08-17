Dijon : un passeport gratuit pour découvrir 27 sites cet été

À Dijon, la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin profite de l’été pour renforcer sa visibilité auprès des visiteurs. Le site, consacré au repas gastronomique des Français et aux Climats du vignoble de Bourgogne, participe au passeport de l’été 2026, un carnet permettant à deux personnes de découvrir gratuitement 27 attractions, parcs et sites culturels de Bourgogne-Franche-Comté. L’opération constitue un levier supplémentaire pour faire connaître les équipements touristiques du territoire et encourager les visiteurs à prolonger leur découverte de la région.

La Cité propose aussi cet été l’exposition «(R)évolutions dans l’assiette», consacrée aux innovations alimentaires, ainsi que des activités autour de la cuisine, de l’œnologie et des produits locaux.

Le tourisme culturel, moteur territorial

Au-delà de la fréquentation d’un équipement dijonnais, le passeport repose sur une logique de mise en réseau des destinations régionales. Des sites comme l’abbaye de Cîteaux, le MuséoParc Alésia, l’Ecodrome de Dijon, la Citadelle de Besançon ou la Saline Royale d’Arc-et-Senans sont réunis dans une même opération. Pour les territoires concernés, cette complémentarité peut favoriser la circulation des visiteurs entre plusieurs destinations et soutenir indirectement l’activité des secteurs liés au tourisme, notamment les commerces, la restauration et les services.