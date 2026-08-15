La météo et les fortes chaleurs semblent avoir influencé les habitudes des touristes. La Seine-Maritime a été plébiscitée au mois de juillet. Les excursions ont progressé de 16 %, avec environ 4 millions de sorties enregistrées. Le département a notamment attiré davantage de visiteurs venus du sud de la France. En juillet, les touristes originaires de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie représentaient 13 % de la clientèle, contre 8 % un an auparavant.

Le cyclotourisme séduit les visiteurs

Le vélo a lui aussi trouvé son public cet été. Plusieurs itinéraires cyclables du département ont vu leur fréquentation augmenter. À Forges-les-Eaux, les passages sur l’Avenue Verte London-Paris ont bondi de 37 %. À Pourville-sur-Mer, la Véloroute du Lin a enregistré plus de 8 800 passages, soit une hausse de 47 %.

D’autres itinéraires ont également profité de cette dynamique. La Seine à vélo a comptabilisé plus de 7 400 passages à Belbeuf, en hausse de 13 %, tandis que la Vélomaritime a enregistré 3 802 passages à Fécamp, soit 9 % de plus qu’un an auparavant.

Ces premiers chiffres dressent ainsi un bilan encourageant pour la saison touristique en Seine-Maritime.