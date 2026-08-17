En Saône-et-Loire, la Caf verse 14,5 millions d’euros pour la rentrée

La Caf de Saône-et-Loire versera mardi 18 août l’allocation de rentrée scolaire (ARS) aux familles éligibles. Cette aide, destinée aux foyers aux revenus modestes, doit contribuer à financer les dépenses liées à la rentrée. Dans le département, plus de 32 000 enfants sont concernés, pour une enveloppe globale de 14,5 millions d’euros.

Au niveau national, l’ARS est attribuée sous conditions de ressources pour les enfants de 6 à 18 ans, qu’ils soient scolarisés, étudiants ou apprentis. Pour 2026, son montant varie de 426,87 euros pour les 6-10 ans à 466,02 euros pour les 15-18 ans, en passant par 450,41 euros pour les 11-14 ans.



Les fournitures au premier plan

La Caf rappelle également que cette prestation fait régulièrement l’objet de rumeurs concernant son utilisation. Une étude de la Caisse nationale des allocations familiales montre toutefois que 98 % des familles bénéficiaires ont acheté des fournitures scolaires en 2023. Ces dépenses représentaient en moyenne 146 euros par enfant.

L’aide intervient aussi dans d’autres dépenses liées à la scolarité, comme les vêtements, la cantine, l’assurance scolaire ou encore les équipements sportifs. Au total, les familles bénéficiaires consacrent en moyenne 1 315 euros par enfant et par an aux frais scolaires. L’ARS, dont le montant maximal atteint 466,02 euros en 2026, ne couvre donc qu’une partie de ces dépenses.

Pour les enfants de 6 à 15 ans, le versement est automatique lorsque les conditions sont remplies et que le dossier est à jour. Pour les 16-18 ans, les parents doivent déclarer en ligne la situation scolaire ou l’apprentissage de leur enfant.





