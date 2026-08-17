Le patrimoine documentaire de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, qui rassemble plus de 22 000 références, permet de retracer les liens entre industrie minière et ressources en eau. Cet héritage concerne directement le territoire meusien à travers le bassin ferrifère lorrain et la vallée de la Meuse au nord de Verdun. L’exploitation des mines nécessitait en effet de pomper les eaux qui s’infiltraient dans les galeries. Ces eaux d’exhaure ont également constitué, dans certaines zones, une ressource pour l’alimentation en eau potable. L’arrêt progressif des exploitations et des pompages a ensuite modifié l’équilibre des nappes, avec l’ennoyage d’une partie des travaux miniers.

Les mines ont changé durablement les ressources

L’exemple meusien illustre un enjeu qui dépasse l’histoire industrielle : les choix économiques réalisés pendant l’exploitation d’un sous-sol peuvent produire des conséquences hydrologiques plusieurs décennies plus tard. Dans le bassin ferrifère, les travaux miniers ont modifié les circulations souterraines en drainant les nappes vers les galeries. Après l’arrêt des pompages, la remontée des eaux a nécessité de nouvelles études sur la disponibilité et la qualité des ressources. Pour les territoires concernés, cette mémoire minière constitue donc un outil de connaissance pour anticiper l’évolution des nappes, sécuriser l’approvisionnement en eau et intégrer les effets de l’après-mine dans les politiques d’aménagement.