La Saône-et-Loire débloque 2,07 M€ pour soutenir les agriculteurs

La Saône-et-Loire va bénéficier de 2,07 millions d’euros d’aides dans le cadre du plan CASI (Climat, Adaptation, Sécheresse, Incendies). L’annonce a été faite le 28 septembre par la préfecture, après une concertation avec les organisations professionnelles agricoles. L’objectif est de soutenir les exploitations touchées par les conséquences de la sécheresse et de contribuer au maintien de leur activité.



La plus grande partie de l’enveloppe, soit 1,4 million d’euros, est destinée aux jeunes agriculteurs installés entre 2021 et 2025 dans le cadre d’un parcours aidé. Chaque exploitation pourra recevoir 3 400 euros, un montant susceptible d’évoluer selon le nombre de demandes. Les maraîchers exploitant plus de 0,5 hectare pourront également bénéficier d’une aide forfaitaire. 600 000 euros sont prévus pour cette catégorie. Enfin, 70 000 euros seront consacrés aux exploitants confrontés à des difficultés économiques conjoncturelles et suivis par la cellule départementale dédiée. Certains ont déjà réalisé un audit de leur exploitation pour identifier des pistes d’amélioration.

10 millions d'euros de dégrèvements fiscaux

Le soutien comprend aussi un dispositif fiscal. Les exploitants peuvent bénéficier d’un dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti, compris entre 30% et 55% selon les filières. Des majorations individuelles exceptionnelles sont également possibles. Pour la Saône-et-Loire, le montant total de cet allègement est estimé à 10 millions d’euros.



Cette mesure intervient après plusieurs mois de chaleur et de déficit hydrique. Depuis mai, les températures ont dépassé les normales de saison de 3,8 °C en moyenne, selon les données citées par la préfecture. L’ensemble des principales filières agricoles du département est concerné, des grandes cultures à l’élevage, en passant par le maraîchage, la viticulture et les prairies. La préfecture estime que l’ampleur de l’épisode dépasse celles observées en 2003 et en 2022.