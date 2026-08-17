La maison mère de Malaysia Airlines a annoncé lundi l'extension des tests obligatoires de dépistage de drogues à plus de 2.800 membres d'équipage, après que tous ses pilotes ont été contrôlés négatifs, à la suite de l'arrestation de l'un d'eux en Indonésie.

Fin juillet un pilote de la compagnie a été testé positif à un cocktail de stupéfiants à l'aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta, peu après son arrivée en provenance de Kuala Lumpur.

Le pilote, âgé de 39 ans, est par ailleurs accusé d'avoir tenté de faire passer en contrebande plus de 70.000 comprimés d'ecstasy dissimulés dans sa valise.

Malaysia Aviation Group (MAG) "va lancer la prochaine phase du programme (de dépistage), qui concerne environ 2.840 membres d'équipage de Malaysia Airlines", a-t-il annoncé dans un communiqué.

Le directeur général du groupe, Nasaruddin A. Bakar, a déclaré que le dépistage de ses pilotes, marquait "une étape importante dans les mesures que nous nous sommes engagés à mettre en œuvre". "Mais le travail ne s'arrête pas là", a-t-il ajouté.

Des tests ont également été menés au sein de Firefly, filiale de MAG, auprès des pilotes comme du personnel navigant.

"Firefly a déjà testé plus de la moitié de ses 158 pilotes et de ses 163 membres d'équipage, et tous les résultats obtenus jusqu'à présent se sont révélés négatifs", précise le communiqué.

Le pilote à l'origine de cette affaire encourt la peine de mort s'il est reconnu coupable, l'Indonésie appliquant une législation particulièrement sévère en matière de stupéfiants.

Selon les autorités douanières indonésiennes, son analyse d'urine s'est révélée positive à la méthamphétamine, à la MDMA et à la cocaïne.

MAG a précisé qu'il ne pilotait pas l'avion ce jour-là. Il était présent présent dans le cockpit en tant "qu'observateur", et était "en congé depuis deux jours".

L'appareil "a été exploité en toute sécurité à tout moment par deux pilotes opérationnels qualifiés", a-t-elle insisté.