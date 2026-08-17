Le Kinépolis de Lomme organise son premier Salon Kiné CSE

Pour la première fois sera organisé au Kinépolis de Lomme le Salon Kiné CSE. Ce salon est réservé aux Comités Sociaux et Économiques (CSE), collectivités et associations, et est coorganisé par Kinépolis, Flunch Traiteur et Nausicaá.

Seront présents plus d'une soixantaine d'exposants spécialisés autour de la billetterie, de la formation, des loisirs, des offres événementielles, des cadeaux, des services aux salariés... Il y aura également une conférence intitulée : « Consultation du CSE : les 10 leviers pour peser réellement sur les décisions de l’employeur », animée par Carlos Gédéon, président-fondateur de KADMOS. À la suite de cela, il y aura aussi, à 14 h 15, une projection privée d'un film surprise en avant-première.

L'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Elle se fait via cette page.