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Le Kinépolis de Lomme organise son premier Salon Kiné CSE

Le Kinépolis de Lomme, Nausicàa, et Flunch Traiteur organisent ensemble le premier Salon Kiné CSE le jeudi 10 septembre, dans les locaux du cinéma nordiste. 

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©Illustration Pixabay

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 17 août 2026

Pour la première fois sera organisé au Kinépolis de Lomme le Salon Kiné CSE. Ce salon est réservé aux Comités Sociaux et Économiques (CSE), collectivités et associations, et est coorganisé par Kinépolis, Flunch Traiteur et Nausicaá.

Seront présents plus d'une soixantaine d'exposants spécialisés autour de la billetterie, de la formation, des loisirs, des offres événementielles, des cadeaux, des services aux salariés... Il y aura également une conférence intitulée : « Consultation du CSE : les 10 leviers pour peser réellement sur les décisions de l’employeur », animée par Carlos Gédéon, président-fondateur de KADMOS. À la suite de cela, il y aura aussi, à 14 h 15, une projection privée d'un film surprise en avant-première.

L'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Elle se fait via cette page