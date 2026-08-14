La Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie met en avant le camping 3 étoiles du Port de Plaisance de Péronne comme l’un des lieux permettant de découvrir autrement le territoire de la Somme. Situé près du centre-ville, l’établissement bénéficie d’un accès direct à la Véloroute V30. Il accueille les visiteurs dans un environnement arboré, adapté aussi bien aux séjours en famille qu’aux cyclotouristes.



Le site compte 90 emplacements, mais aussi quatre chalets, quatre tipis et deux tentes déjà équipées. Cette offre permet de proposer plusieurs types de séjours, du camping traditionnel à l’hébergement insolite. L’établissement dispose également d’une piscine extérieure chauffée et d’un service de location de vélos.

Des équipements pour l’été

La proximité de la Véloroute V30 constitue un atout pour les voyageurs à vélo souhaitant faire étape à Péronne. Le camping permet également de séjourner à proximité des équipements et des activités du centre-ville, tout en conservant un cadre tourné vers la nature.



À travers la présentation de ce site, la CCI souligne aussi le potentiel touristique de la Somme. Le camping du Port de Plaisance associe ainsi hébergements, loisirs et accès aux itinéraires cyclables pour attirer différents profils de visiteurs durant la saison estivale.