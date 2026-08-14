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Meuse : la voie vélo éphémère reste ouverte jusqu’au 17 août

Le Département de la Meuse maintient jusqu’au 17 août une voie vélo éphémère au cœur du champ de bataille de Verdun. Cette expérimentation met les mobilités douces au service de l’attractivité touristique d’un site historique majeur.

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Verdun : cette voie vélo ferme le 17 août © D.R.

Verdun : cette voie vélo ferme le 17 août © D.R.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 14 août 2026 - Mis à jour le 14 août 2026

Plus qu’une semaine pour profiter de la voie vélo éphémère aménagée au cœur du champ de bataille de Verdun. Jusqu’au 17 août, cet itinéraire est réservé aux mobilités douces et offre une autre manière de parcourir un secteur emblématique de la Meuse. Pour le Département, l’initiative permet surtout de diversifier les modes de découverte d’un territoire largement associé au tourisme de mémoire. En facilitant les déplacements à vélo, cette expérimentation peut aussi encourager les visiteurs à explorer davantage le site et les activités qui l’entourent.

Au-delà de la pratique sportive, la voie vélo constitue un outil supplémentaire pour renforcer l’attractivité touristique de Verdun. En proposant une nouvelle manière de découvrir le champ de bataille, elle peut encourager les visiteurs à prolonger leur parcours et soutenir l’activité des commerces, hébergements et restaurants du territoire.

Le vélo devient un outil de valorisation touristique

À l’échelle nationale, les collectivités utilisent de plus en plus les mobilités douces pour renforcer l’attractivité de leurs destinations. Pour les territoires ruraux et patrimoniaux, le vélo permet notamment de valoriser des espaces situés à l’écart des circuits touristiques traditionnels et d’allonger les parcours des visiteurs. La voie temporaire de Verdun illustre cette stratégie : transformer une infrastructure ponctuelle en outil de découverte du territoire, tout en testant l’intérêt du public avant d’éventuelles évolutions de l’offre.