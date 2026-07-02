Tourisme
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En vue

La Mer de Sable, au rythme du Western

Premier parc à thème de France installé à Ermenonville, dans l'Oise, La Mer de Sable s'étend sur un site naturel de 45 hectares dont 20 hectares de dunes. Le parc séduit les familles par ses attractions et ses spectacles équestres spectaculaires... dont l'immersion dans l'ambiance Western est totale. Une plongée dans les coulisses, en images.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
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