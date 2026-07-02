La Mer de Sable, au rythme du Western

Tourisme
Un guide du Routard pour le Soissonnais Valois
02/07/2026 Morgan Gheeraert
Villers-Cotterêts (02)
Premier parc à thème de France installé à Ermenonville, dans l'Oise, La Mer de Sable s'étend sur un site naturel de 45 hectares dont 20 hectares de dunes. Le parc séduit les familles par ses attractions et ses spectacles équestres spectaculaires... dont l'immersion dans l'ambiance Western est totale. Une plongée dans les coulisses, en images.
© Eloise Le Névanic
Willy West, le personnage emblématique 2026. © Eloise Le Névanic
Wild Bufallo, la nouvelle attraction phare. © Eloise Le Névanic
Le mulet Mouli, accompagné de Bobby, cavalier-cascadeur. © Eloise Le Névanic
e parc compte 23 chevaux et un poney pour ses spectacles. © Eloise Le Névanic
Le décor des spectacles équestres. © Eloise Le Névanic
Cowboy et Indiens se baladent au parc. © Mer de Sable
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