La Mer de Sable, au rythme du Western

En vue

Premier parc à thème de France installé à Ermenonville, dans l'Oise, La Mer de Sable s'étend sur un site naturel de 45 hectares dont 20 hectares de dunes. Le parc séduit les familles par ses attractions et ses spectacles équestres spectaculaires... dont l'immersion dans l'ambiance Western est totale. Une plongée dans les coulisses, en images.