Le comité de sélection du Prix de l'Entrepreneur Étudiant s'est récemment réuni afin d'examiner les candidatures de cette cinquième édition organisée par Réseau Entreprendre Normandie Estuaire. Les dossiers étudiés témoignent du dynamisme entrepreneurial des étudiants du territoire, avec des projets innovants dans des secteurs variés. Les candidats retenus présenteront leur projet lors de deux sessions de pitch programmées les 5 et 13 octobre prochains, avant une remise des prix prévue en janvier 2027 au Havre, à l'occasion du Gala des Lauréats. Soutenue par 42 Le Havre, le Crédit Mutuel de Normandie, EM Normandie Business School et Pépite Normandie, cette initiative favorise la détection de jeunes talents et leur mise en relation avec des chefs d'entreprise et des experts capables d'accompagner le développement de leurs projets.

Entrepreneuriat : les étudiants au cœur de l'innovation

Au-delà de la Normandie, les concours d'entrepreneuriat étudiant favorisent l'émergence de nouveaux projets innovants et soutiennent la création d'entreprises. En rapprochant étudiants, écoles, réseaux d'accompagnement et dirigeants, ces dispositifs renforcent la compétitivité des territoires, stimulent l'innovation et contribuent au renouvellement du tissu économique local.