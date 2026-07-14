Avec près de 451 millions d'habitants, la population de l'Union européenne s'apprête à atteindre son pic historique avant de diminuer inexorablement, dans un continent confronté au défi majeur du vieillissement, souligne un rapport publié mardi.

Selon le Centre commun de recherche (CCR), un institut rattaché à la Commission européenne, le nombre d'Européens devrait encore légèrement augmenter jusqu'en 2029 pour atteindre quelque 453 millions d'habitants, avant d'entamer un déclin lent mais durable.

D'ici à 2050, l'Europe devrait compter 445 millions d'habitants, puis 398,8 millions à l'horizon 2100, ce qui correspondrait à un niveau comparable à celui de la seconde moitié des années 1970.

Dans le même temps, les Européens vivent plus longtemps que jamais.

L'espérance de vie a atteint 81,5 ans en 2024 - 84,1 ans pour les femmes et 78,9 ans pour les hommes - grâce aux progrès de la médecine et de meilleures conditions de vie.

D'ici à 2050, près d'un habitant de l'UE sur trois aura 65 ans ou plus, contre un sur cinq aujourd'hui.

A l'horizon 2100, l'espérance de vie pourrait dépasser 90 ans pour les femmes et 86 ans pour les hommes. Un enfant né dans l'Union européenne en 2023 peut espérer atteindre les 75,3 ans sans aucune maladie grave.

Inquiétudes en Italie

En parallèle, l'Europe est confrontée à la diminution régulière du taux de fécondité depuis le milieu des années 1960.

Le nombre d'enfants par femme s'est établi à 1,34 en 2024, en dessous du seuil de remplacement des générations de 2,1 enfants par femme, qui permettrait de maintenir une population stable en l'absence d'immigration.

L'âge médian - c'est-à-dire l'âge qui divise la population européenne en deux groupes d'effectifs égaux - était de 44,9 ans en 2025, avec de grandes disparités selon les pays.

L'Irlande est relativement jeune avec un âge médian de 36,9 ans quand l'Italie est confrontée à un vieillissement préoccupant avec un âge médian de 49,1 ans.

Ces évolutions entraînent des "défis majeurs" : des pénuries de main-d'œuvre, une pression sur les finances publiques, des tensions sur les systèmes de soins, d'éducation et de formation, ainsi que sur la cohésion territoriale, reconnaît l'Union européenne.

Mais elles créent également de nouveaux marchés, autour de la "silver economy" ou "l'économie des cheveux blancs", avec des produits et services destinés aux personnes âgées, dont des innovations dans la santé et la tech.

"Nous vivons plus longtemps et en meilleure santé que jamais — l'une de nos plus grandes réussites. Mais le changement démographique transforme nos sociétés, nos économies et nos marchés du travail, et nous devons agir dès maintenant pour faire de cette transformation une opportunité", insiste la commissaire européenne Dubravka Suica.

L'amélioration de la productivité et la réduction du chômage seront essentielles pour compenser les effets de la diminution de la population active, prévient l'UE.

Actuellement, près de 20% des personnes en âge de travailler sont en dehors du marché du travail. L'écart d'emploi entre les femmes et les hommes demeure de 10 points de pourcentage, tandis que 8 millions de jeunes ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation.

Rôle de l'immigration

Le rapport note aussi que l'immigration "joue un rôle croissant dans l'évolution de la population, en compensant partiellement les effets négatifs du vieillissement démographique".

Les immigrés "contribuent ainsi de manière significative au renouvellement de la population et à l'offre de main-d'œuvre" mais "même une immigration soutenue ne devrait pas suffire à compenser entièrement le déclin naturel de la population résultant de la faiblesse de la fécondité", selon l'étude.

L'institut de recherche rappelle enfin que la population mondiale a dépassé les 8 milliards d'habitants en 2022.

Avec des taux de fécondité en baisse dans la plupart des régions du monde, la croissance démographique ralentit, mais la population mondiale ne diminue pas encore.

L'augmentation de la population se concentre de plus en plus dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud et dans une partie du Moyen-Orient.

La part de l'Afrique dans la population mondiale devrait doubler en 2100, passant de 19% à 37,6 %, reflétant une croissance démographique particulièrement soutenue.