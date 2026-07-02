Le Fort de Vaux entame une nouvelle étape de son histoire avec la réouverture de son parcours de visite rénové. Le 4 juillet, à l'occasion du 110ᵉ anniversaire de la bataille de Verdun, Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, inaugurera ce projet porté par le Mémorial de Verdun - Champ de bataille avec le soutien du Département de la Meuse, de la Région Grand Est, de l'État, de l'Union européenne et de mécènes privés. La nouvelle scénographie propose une immersion dans le siège du fort grâce à des témoignages sonores, des projections et des objets historiques. Le programme du week-end comprendra également conférences, spectacles, ateliers et visites afin de valoriser ce haut lieu de mémoire.

Patrimoine : les sites de mémoire renforcent leur attractivité

Au-delà du Fort de Vaux, la modernisation des sites mémoriels répond à un enjeu économique et touristique croissant. Les investissements consacrés à la restauration et aux dispositifs immersifs permettent d'améliorer l'expérience des visiteurs, de soutenir la fréquentation des sites et de dynamiser les retombées pour les hébergements, les commerces et les acteurs culturels. Ces projets participent ainsi au rayonnement des territoires tout en conciliant préservation du patrimoine, innovation et développement économique.