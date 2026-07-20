L'incendie qui a parcouru quelque 200 hectares dans le Var depuis dimanche est "dans une situation de maîtrise relative" mais n'est "pas encore fixé", a déclaré lundi le préfet Simon Babre, qui a mis en garde contre une "période encore plus critique" en fin de semaine.

Les pompiers ont "bon espoir de le fixer d'ici le début de la soirée, mais il y a eu deux reprises de cet incendie" dans l'après-midi, en raison du vent, a ajouté le préfet lors d'un point de presse.

Très virulent dimanche et parvenu aux portes de la petite ville des Arcs-sur-Argens, le feu a provoqué la destruction de quatre maisons et 15 véhicules tandis qu'une dizaine d'habitations ont été impactées.

L'action des pompiers, assistés de moyens aériens, "ont permis de faire disparaître les flammes et d'être dans une situation de maîtrise relative de l'incendie, mais on ne peut pas encore dire qu'il soit fixé. Nous sommes encore dans une phase de vigilance extrême", a souligné M. Babre.

Les températures dans le Var, qui étaient les plus élevées de France dimanche, ont encore atteint les 40°C lundi.

Le feu, déclenché à Taradeau, au nord-ouest du golfe de Saint-Tropez, dimanche vers 15H00, a connu des "sautes" importantes pour arriver dans la commune voisine des Arcs-sur-Argens. Sur les deux communes, 150 personnes ont dû être temporairement évacuées.

Le préfet du Var a mis en garde contre un "triomphalisme trop précoce". "Il nous faut vraiment rester très concentrés sur la tâche, d'autant plus que les prochaines journées vont de nouveau être des journées à risque plus élevé qu'aujourd'hui avec une recrudescence du vent d'ouest qui est très chaud, provoque un effet de foehn et ravive les embrasements", a-t-il insisté.

Météo-France prévoit "en fin de semaine une période encore plus critique que celle que nous avons connue en ce début de semaine", a-t-il souligné.

Dans le Var, quelque 600 personnes sont "sur le terrain dédiées aux feux de forêt", a souligné de son côté le patron des pompiers du Var, Eric Grogin, soulignant qu'"on a quasiment un mois d'avance et encore, on a rarement eu autant de risques dans le département".

Le Var est maintenu en vigilance orange pour la canicule. Le département, comme trois autres du Sud-est, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard, sera mardi en risque "très élevé" de feux de forêt. Vingt-huit autres départements seront placés en risque "élevé".

En Haute-Corse, département également en vigilance orange canicule, deux feux, déclenchés par la foudre le 12 juillet, sont toujours actifs dans des zones de montagne isolées.

Dans le secteur de Corte, 180 hectares ont été parcourus, et le feu impacte directement plusieurs sentiers de randonnée, selon les pompiers. Dans ce secteur, des éleveurs et leurs animaux ont été confinés par précaution.

Sur la commune d'Albertacce, 352 hectares ont été parcourus par les flammes, et les forestiers-sapeurs de Corse ont ouvert 25 km de pistes pour permettre aux pompiers d'accéder au coeur de l'incendie.