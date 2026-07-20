Prendre un Bain de lecture sur la plage de Mers-les-Bains

Jusqu’au 30 août, la médiathèque de Mers-les-Bains se délocalise en partie sur le front de mer. Chaque après midi, de 14 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, quand la météo est clémente, une vingtaine de bénévoles se relaient pour ouvrir une cabine Bain de lecture située à gauche du poste de secours, face à la Manche et sur la plage de galets.



Elle abrite près de 400 ouvrages pour les petits comme les grands et pour tous les gouts : BD, romans, histoire… Avec en tête d’affiche des auteurs comme Virginie Grimaldi ou Katherine Pancol. Les documentaires sur la région sont aussi très appréciés.

Tables, fauteuils, chaises longues et parasols… promettent un beau moment de relaxation : «D’année en année, la cabine Bain de lecture a de plus en plus de succès, reconnaissent Magalie et Agnès, du service culturel de la ville de Mers-les-Bains. Elle est très appréciée des grands parents qui viennent en vacances avec leurs petits-enfants, des touristes».

Des animations sont régulièrement organisées comme ce 21 juillet avec la lecture pour les 3-7 ans des aventures de Croc le crocodile suivie d’un atelier dessin-découpage. Enfin, la cabine Bain de lecture est ouverte le samedi matin. C’est le moment choisi par un bénévole pour proposer sa revue de presse et échanger sur des thèmes d’actualité avec le public présent.











