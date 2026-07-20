Les Canalous innovent pour accompagner l'essor du tourisme fluvial

Le tourisme fluvial ne cesse de progresser et Les Canalous en récolte les fruits. Depuis le début de la saison, l'entreprise enregistre une hausse de 15% de son chiffre d'affaires et de 14% de ses embarquements par rapport à l'an dernier. Avec 300 bateaux répartis sur 17 bases en France, une cinquantaine de salariés et près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, la société confirme son développement sur un marché qui conserve un fort potentiel. «Nous avons réalisé un excellent démarrage de saison, meilleur que l'année dernière, avec 778 embarquements sur le seul mois de mai», indique Alfred Carignant, directeur général des Canalous. Selon lui, le principal défi reste de faire connaître un mode de vacances encore peu identifié par le grand public, alors qu'il est accessible sans permis et s'adresse à une clientèle très variée, française comme européenne.

La Bourgogne constitue un territoire stratégique pour l'entreprise. Son vaste réseau de voies navigables, associé à la richesse de son patrimoine, offre un terrain particulièrement propice au développement du tourisme fluvial. À Digoin, Les Canalous s'appuie également sur son chantier naval, où sont conçus ses propres bateaux ainsi que des hébergements flottants insolites destinés aux professionnels du tourisme.

L'innovation comme moteur de développement

Pour poursuivre sa croissance, Les Canalous enrichit régulièrement son offre. Cette année, l'entreprise lance une formule inédite de location avec skipper : celui-ci accompagne les vacanciers durant la navigation, mais quitte le bateau chaque soir grâce à un vélo ou une moto électrique embarqués. «Cette prestation permet de rassurer les clients tout en préservant leur intimité. Elle nous offre aussi la possibilité de proposer des itinéraires sur mesure sur des voies navigables plus importantes», explique Alfred Carignant. La transition énergétique constitue un autre axe stratégique. Quinze bateaux de la flotte fonctionnent désormais à l'électricité, tandis que les nouveaux modèles intègrent des équipements favorisant leur autonomie énergétique. «L'électrique apporte un véritable confort de navigation, avec davantage de silence et une immersion plus forte dans la nature», souligne le dirigeant.

Face aux épisodes de sécheresse qui peuvent perturber la navigation, l'entreprise prépare également des solutions de repli. Une partie de sa flotte peut déjà être proposée comme hébergement touristique lorsque les conditions de navigation l'imposent. «Notre métier reste la location de bateaux, mais nous devons être capables de nous adapter aux évolutions climatiques tout en continuant à valoriser les territoires», conclut Alfred Carignant.



