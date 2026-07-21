La Foire nationale de Verdun change de dimension pour sa 45e édition. Organisée du 9 au 13 septembre par Verdun Expo Meuse, elle accueillera 450 exposants issus de secteurs aussi variés que l'habitat, l'automobile, l'artisanat, l'agriculture, les services ou encore la gastronomie. Les organisateurs tablent sur 45 000 visiteurs, un niveau de fréquentation qui en fait l'un des plus importants rendez-vous économiques du département. Cette édition sera également marquée par une programmation renforcée, avec notamment un dîner-spectacle le 12 septembre et de nombreuses animations destinées à prolonger le temps de présence des visiteurs sur le site. En avançant l'ouverture au mercredi et en renouvelant son offre, la manifestation cherche à répondre aux attentes des exposants, qui privilégient désormais les journées les plus fréquentées pour développer leurs contacts commerciaux et leurs ventes.

Les foires régionales retrouvent une place stratégique

À l'heure où les entreprises investissent massivement dans le numérique, les foires territoriales démontrent qu'elles conservent un avantage concurrentiel : celui de la rencontre directe. Pour les PME, artisans et producteurs, ces événements restent un moyen efficace de prospecter, de lancer des nouveautés et de renforcer leur notoriété à un coût souvent inférieur à celui de campagnes digitales répétées. Les collectivités y voient également un outil d'attractivité économique capable de faire rayonner un territoire bien au-delà de ses frontières.