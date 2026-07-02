Instrument financier de l'Union européenne dédié à l'investissement dans les compétences, l'emploi et l'inclusion sociale, le Fonds social européen Plus (FSE+) accompagne les Etats membres dans la mise en place d'actions favorisant l'accès à l'emploi, l'adaptation des compétences aux mutations économiques et la sécurisation des parcours professionnels.

Entre 2023 et 2025, Transitions Pro Hauts-de-France a financé 3 620 projets de transition professionnelle, dont 2 671 concernaient des salariés ayant un niveau d'étude inférieur ou équivalent au bac. Le soutien du FSE+ a permis de financer 958 parcours supplémentaires (+36%). Au total? cela représente un investissement financier de 24,2 millions d'euros dont 3,245 millions cofinancés par le FSE+ qui ciblait prioritairement le bassin minier (Béthune, Douai, Lens et Valenciennes) mais aussi le bassin amiénois (124 dossiers) et le Dunkerquois (53 dossiers). Le bassin minier concentre à lui seul près d'un dossier sur trois financés dans le cadre du programme.

Recrutements durables

Les reconversions financées orientent les salariés vers des secteurs qui recrutent durablement : conducteur routier, aide-soignant, secrétaire médico-social, comptabilité, gestionnaire RH, développeur web... 128 projets liés aux transitions numériques et à l'IA ont également été accompagnés (+40%). «Derrière chaque dossier financé, il y a une trajectoire professionnelle transformée et une réponse concrète aux besoins en compétences des entreprises de notre territoire» a commenté Stéphan Guénézan, directeur général de Transitions Pro Hauts-de-France.