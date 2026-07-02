Le Groupe DLSI de nouveau récompensé par la médaille Silver EcoVadis

EcoVadis évalue les performances des entreprises en matière de responsabilité sociétale (RSE) à travers quatre grands critères, à savoir : l’environnement, le social et les droits humains, l’éthique ainsi que les achats responsables. Cette notation est utilisée par de nombreuses organisations pour mesurer leurs engagements en matière de développement durable.

Cette distinction récompense les actions déployées par le groupe mosellan dans le cadre de sa démarche RSE. Elle reflète également l’implication de ses équipes dans la mise en œuvre de ces engagements. DLSI annonce par ailleurs avoir atteint, cette année, un niveau intermédiaire en gestion carbone. Cette progression traduit la poursuite de ses actions visant à structurer et renforcer sa démarche en faveur de la réduction de son impact climatique. «Le Groupe DLSI reste pleinement mobilisé pour rendre son activité encore plus durable et responsable», indique l’établissement dans son communiqué de presse.

Présent en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Suisse, le Groupe DLSI compte plus de 70 agences d’emploi. Il propose des solutions de recrutement en CDI, CDD et intérim dans l’ensemble des secteurs d’activité. Coté sur le marché Euronext Growth à Paris depuis 2006, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 214,3 millions d’euros en 2025.