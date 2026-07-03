



Dijon accueille, le 7 juillet prochain, un atelier consacré aux marchés publics. Organisée par Dijon Métropole en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Côte-d’Or, cette rencontre se déroulera dans les locaux de la CCI. L'objectif est d'aider les entreprises à mieux comprendre le fonctionnement de la commande publique et à faciliter leurs démarches.

Pour rendre les marchés publics plus accessibles

Chaque année, Dijon Métropole, la ville de Dijon, son centre communal d'action sociale (CCAS) ainsi que les communes membres lancent plusieurs centaines de marchés représentant plusieurs millions d'euros. Pour permettre à un plus grand nombre d'entreprises d'y accéder, les acteurs du territoire ont conclu un pacte territorial de réussite de l'achat public. Cette initiative vise à rendre les procédures plus simples, plus lisibles et plus accessibles.

Un atelier pratique autour des principales étapes

La matinée débutera par une présentation consacrée aux bases des marchés publics. Les participants découvriront notamment où trouver les appels d'offres, mais aussi comment anticiper les consultations. La rencontre sera également une occasion pour les participants de se renseigner sur la procédure de création de compte sur le profil acheteur, la préparation du dossier de candidature, le dépôt d’une offre en ligne ou encore l’utilisation de la signature électronique et du service E-ATTESTATIONS. L’événement s'achèvera par un temps d'échange sous forme de questions-réponses.



