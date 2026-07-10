Dieppe : Bevelec participe au parc éolien en mer

Créée à Rouen en 2020, Bevelec poursuit son développement en participant à l'aménagement de la base d'exploitation et de maintenance du parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport. L'entreprise, spécialisée dans les installations en courant fort et courant faible, a réalisé l'ensemble des équipements électriques du bâtiment ainsi qu'une partie des installations informatiques, notamment celles de la salle de contrôle qui pilotera le fonctionnement des éoliennes. Ce chantier stratégique illustre l'implication des entreprises normandes dans la réalisation d'infrastructures essentielles à l'exploitation du parc et renforce les retombées économiques locales générées par la filière des énergies marines renouvelables.

L'éolien en mer dynamise les PME

À l'échelle nationale, le développement des parcs éoliens en mer stimule l'activité des PME françaises spécialisées dans l'électricité, l'ingénierie, les infrastructures et la maintenance industrielle. Les grands projets d'énergies renouvelables favorisent l'émergence de chaînes d'approvisionnement locales et créent de nouvelles opportunités de marchés pour les entreprises régionales. Au-delà de la production d'électricité décarbonée, ces investissements renforcent la souveraineté énergétique, soutiennent l'emploi qualifié et contribuent à structurer une filière industrielle française capable de répondre aux besoins croissants de la transition énergétique.