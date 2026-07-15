Depuis l'Oise, Beer's Corner ouvre une nouvelle adresse en Bretagne

Cette fois, c'est en Bretagne, à Merlevenez, que l'aventure continue pour Beer'Corner. Après l'ouverture remarquée et réussie d'une adresse à Lamorlaye, l'enseigne installe maintenant son 8e établissement. «Il y a quelques mois encore, nous parlions de dynamique. Aujourd'hui, cette dynamique se vit concrètement sur le terrain. Chaque nouvelle ouverture renforce la visibilité de Beer’s Corner, affirme notre présence sur le territoire et donne encore plus de force au Réseau. L'ouverture de Merlevenez en est une nouvelle illustration», exprime l'équipe de Beer's Corner.

Élu révélation de la franchise 2026, lors du Salon Franchise Expo Paris 2026, Beer's Corner développe son réseau d'un concept de bar convivial et animé, dans lequel on retrouve une large gamme de bières artisanales fabriquées dans de micro-brasseries mais aussi les classiques belges accompagnées de planches de charcuterie, de fromage ou de tapas, toujours avec des produits d'exception.

Désormais construit en réseau, l'enseigne stabilise sa force : à Lamorlaye, l'établissement affiche des résultats déjà encourageants en s'affichant numéro 1 dans sa catégorie d'établissement et numéro 2 du Réseau en terme de performance rapportée à la surface de vente.



