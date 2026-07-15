Cette initiative illustre la volonté de l’entreprise d’ancrer durablement ses opérations dans le grand bassin lyonnais, tout en favorisant le développement de l’emploi local. Avec l’ouverture de cette plateforme, FM Logistic augmente son réseau régional, qui comprend déjà des sites à Annecy, Saint-Vulbas et Mions. L’objectif est de créer une dynamique locale forte, en intégrant les nouvelles technologies et processus logistiques adaptés aux besoins spécifiques des coopératives agricoles. Le projet a nécessité une collaboration étroite avec les collectivités locales et les acteurs économiques pour assurer une intégration réussie au sein du territoire.

La proximité géographique est considérée comme cruciale pour la performance du groupe mosellan. En se rapprochant des bassins de consommation, FM Logistic espère offrir des solutions logistiques plus réactives. Cette démarche s’inscrit également dans la stratégie Powering 2030 du groupe, qui vise à établir des chaînes d’approvisionnement plus flexibles et durables, répondant aux exigences des consommateurs et des territoires.

La nouvelle plateforme à Saint-Georges-d’Espéranche représente ainsi une avancée significative pour FM Logistic et Gamm vert Sud et Est, consolidant leur position sur le marché tout en répondant efficacement aux défis saisonniers liés à l’activité agricole. «Le regroupement de nos activités à Saint-Georges-d’Espéranche marque une étape importante dans l’évolution de notre organisation logistique. Cette nouvelle plateforme offre aux structures coopératives réunies au sein de Gamm vert Sud et Est un outil commun plus moderne et plus agile, capable de s’adapter aux évolutions de leurs réseaux de magasins. Avec FM Logistic, nous construisons un partenariat durable au service de la performance de notre organisation et de la qualité de service apportée à nos magasins», déclare Paul De Sousa, Directeur Général chez Gamm vert Sud et Est.