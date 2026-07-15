Le restaurant La Croix d'Or selon Louis, à Pavilly, franchit une nouvelle étape dans son développement avec l'obtention de trois reconnaissances majeures : le label Destination d'Excellence, le titre de Maître Restaurateur et son intégration au réseau des Toques Françaises.

Accompagné par la CCI Rouen Métropole, l'établissement a suivi un audit intégrant notamment une visite mystère afin d'évaluer la qualité de l'accueil, du service, de l'organisation et son engagement en faveur d'une restauration plus durable.

Cette triple distinction récompense une cuisine élaborée à partir de produits bruts et locaux ainsi qu'une stratégie de montée en gamme répondant aux nouvelles attentes des consommateurs. Elle constitue également un atout commercial pour attirer une clientèle plus large et renforcer l'attractivité gastronomique de la Seine-Maritime.

La qualité devient un investissement stratégique

À l'échelle nationale, les labels touristiques et gastronomiques s'imposent comme de véritables outils de développement économique. Déployé par Atout France, le label Destination d'Excellence accompagne la transformation du secteur en intégrant des critères de qualité de service, de développement durable et d'accessibilité.

