Depuis Amiens, Innov’a ouvre les candidatures de son incubateur

Installé à Amiens, Innov’a - le Pôle Pépinières de la CCI Amiens-Picardie, avec Amiens Métropole et la Communauté de Communes du Val de Somme - recrute les futurs participants de son Incubateur & Accélérateur pour sa promotion 2026. Les porteurs de projets innovants et les jeunes entreprises peuvent déposer leur candidature jusqu'au 19 août. Le programme débutera le 1er octobre 2026. Son objectif est d'aider les entrepreneurs à transformer leur idée en activité pérenne, à consolider leur stratégie et à accélérer leur développement.

L'accompagnement s'adresse aussi bien aux créateurs en phase de lancement qu'aux entreprises souhaitant renforcer leur croissance. Les participants pourront également être accompagnés sur des sujets comme la validation du marché, la commercialisation, le positionnement de leur offre, la communication digitale ou encore le développement d'un modèle à impact.

Formations, mentorat et réseau régional

Le programme combine plusieurs formes d'accompagnement adaptées au niveau d'avancement des projets. Les entrepreneurs bénéficieront de formations collectives pour développer leurs compétences sur les principales étapes de la création et du développement d'entreprise. Un suivi personnalisé est également prévu, avec des séances de mentorat, des ateliers et un accompagnement individuel pour structurer leur activité.

Innov’a met aussi à disposition son réseau de partenaires régionaux afin de faciliter le déploiement des projets sur le territoire. Les membres de la promotion auront également l'occasion d'échanger avec d'autres entrepreneurs confrontés aux mêmes enjeux, favorisant ainsi le partage d'expériences, de conseils et de contacts. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 19 août, tandis que la rentrée de cette nouvelle promotion est programmée le 1er octobre 2026.