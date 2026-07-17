Le 1er octobre 2026, la CCI de Dijon accueillera le rendez-vous mensuel des entrepreneurs, de 8 h 30 à 11 h. Organisé par le Club des créateurs et jeunes entreprises (CCJE), cet événement de réseautage s'adresse aux entrepreneurs souhaitant développer leur activité et élargir leur réseau professionnel.





Les participants se retrouveront autour d'un café et de viennoiseries dans un cadre convivial propice aux échanges. Ce rendez-vous permettra de partager des expériences, de créer de nouveaux contacts et de renforcer les liens entre dirigeants, créateurs d'entreprise et jeunes entrepreneurs. Les échanges offriront également l'occasion d'identifier de nouvelles opportunités de collaboration, de développer son réseau professionnel et d'améliorer la présentation de son projet ou de son activité grâce aux échanges avec les autres participants. Organisé chaque mois, hors période estivale, ce rendez-vous du CCJE s'inscrit dans une démarche visant à favoriser les rencontres entre entrepreneurs et à accompagner le développement des entreprises du territoire.