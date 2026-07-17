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Dijon : le CCJE organise un nouveau rendez-vous de réseautage pour les entrepreneurs

Favoriser les rencontres entre dirigeants, créateurs d'entreprise et jeunes entrepreneurs : tel est l'objectif du nouveau P'tit Déj réseau organisé le 1er octobre à Dijon. Cette matinée d'échanges mettra l'accent sur le développement du réseau professionnel et l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires.

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Photo d'illustration © DR

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Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 17 juillet 2026

Le 1er octobre 2026, la CCI de Dijon accueillera le rendez-vous mensuel des entrepreneurs, de 8 h 30 à 11 h. Organisé par le Club des créateurs et jeunes entreprises (CCJE), cet événement de réseautage s'adresse aux entrepreneurs souhaitant développer leur activité et élargir leur réseau professionnel.


Les participants se retrouveront autour d'un café et de viennoiseries dans un cadre convivial propice aux échanges. Ce rendez-vous permettra de partager des expériences, de créer de nouveaux contacts et de renforcer les liens entre dirigeants, créateurs d'entreprise et jeunes entrepreneurs. Les échanges offriront également l'occasion d'identifier de nouvelles opportunités de collaboration, de développer son réseau professionnel et d'améliorer la présentation de son projet ou de son activité grâce aux échanges avec les autres participants. Organisé chaque mois, hors période estivale, ce rendez-vous du CCJE s'inscrit dans une démarche visant à favoriser les rencontres entre entrepreneurs et à accompagner le développement des entreprises du territoire.