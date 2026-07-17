Présente en Picardie avec deux boutiques à Amiens, Rituals s'installera le 25 juillet au cœur du centre-ville de Beauvais, marquant ainsi sa première installation dans le département de l'Oise. L'enseigne, qui propose des produits pour le corps et la maison, entend créer des boutique aux ambiances chaleureuses. «Nous avons imaginé cette boutique comme un véritable havre de paix, un lieu de découverte et de bien‑être. L’univers Rituals s’y exprime pleinement à travers une ambiance chaleureuse, des matériaux naturels et des senteurs raffinées qui invitent à ralentir et à profiter de l’instant présent», exprime Sandrine Mignaux, directrice Rituals France.

Avec cette ambiance, Rituals se distingue : les visiteurs sont accueillis autour d’un thé et et découvrent les produits à l’îlot d’eau, testent les textures et les parfums, et bénéficient des conseils personnalisés. «Notre ambition est de faire de cette boutique un lieu inspirant, où chaque visite devient une occasion de prendre soin de soi et de transformer les gestes du quotidien en moments de bien‑être», continue à Sandrine Mignaux.

Grande trans formation des boutiques

Dans le même temps, Rituals Cosmtics annonce lancer (du 3 août au 25 septembre), l’un des plus importants projets de transformation retail en Europe, avec la rénovation de 1500 boutiques dans 30 pays, représentant un investissement de 40 millions d’euros. Rituals évoque que cette transformation accompagnera le lancement de nouvelles collections, «qui bénéficieront d’un écrin premium, renforçant ainsi l’expérience du bien-être en boutique». Avec cet investissement de 40 millions d’euros, Rituals «confirme le rôle central de son réseau de boutiques dans sa stratégie de développement, aux côtés de ses canaux digitaux».

Cette rénovation est menée selon le principe du «remove, refresh, reuse», en privilégiant la réutilisation du mobilier et des matériaux existants, en cohérence avec les engagements de Rituals en tant qu’entreprise certifiée B Corp™. Les nouveaux éléments ont été conçus pour être réutilisés de manière flexible dans différentes collections et configurations de boutiques, afin de prolonger leur durée de vie et de limiter le recours à de nouvelles ressources. «Les boutiques physiques sont au cœur de l’expérience Rituals. C’est là que notre univers prend véritablement vie. En moyenne, plus de 40 boutiques seront rénovées chaque jour ouvré grâce à la mobilisation de près de 100 équipes à travers l’Europe. Une opération hors normes, tant par son ampleur que par sa complexité», explique Gregory Bruyer, directeur commercial.



