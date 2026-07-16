Vincent Chauvet a été reconduit au bureau de l'Association des maires de Saône-et-Loire. Cette réélection lui permet de poursuivre son engagement au sein de cette instance départementale, qui rassemble les maires et les présidents d'intercommunalités.

L'association accompagne les élus dans l'exercice de leurs responsabilités et constitue un espace de dialogue entre les collectivités, les services de l'État et les partenaires institutionnels. Elle intervient sur de nombreux dossiers liés au fonctionnement des communes, parmi lesquels les finances locales, l'urbanisme, la sécurité, la transition écologique, le développement économique, les mobilités, le numérique ou encore l'évolution des compétences des collectivités. Elle favorise également les échanges d'expériences et la diffusion des bonnes pratiques entre les élus.



Une voix pour les collectivités

En conservant son siège au bureau, le maire d'Autun continuera de participer aux travaux menés à l'échelle départementale avec les autres élus de Saône-et-Loire. Cette instance permet d'identifier les enjeux communs, de formuler des propositions et de défendre les intérêts des collectivités auprès des pouvoirs publics.

Cette reconduction confirme également la présence d'Autun au sein des réseaux d'élus du département. Elle offre à la commune la possibilité de faire valoir ses priorités tout en contribuant aux réflexions sur l'évolution des territoires et des services publics de proximité. À travers ce mandat, Vincent Chauvet poursuivra son implication dans les actions conduites par l'Association des Maires de Saône-et-Loire au bénéfice de l'ensemble des communes du département.