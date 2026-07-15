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Rouen : Nexira renforce son leadership mondial avec une acquisition au Maroc

Le groupe rouennais Nexira franchit une nouvelle étape de développement avec le rachat de Keragum, spécialiste marocain de la caroube. Cette opération stratégique vise à sécuriser ses approvisionnements en ingrédients naturels et à accélérer son expansion internationale. Le leader des extraits végétaux consolide ainsi sa position sur un marché en forte croissance.

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Nexira accélère sa croissance internationale © D.R.

Nexira accélère sa croissance internationale © D.R.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 15 juillet 2026 - Mis à jour le 15 juillet 2026

Installé à Rouen, Nexira poursuit sa stratégie de croissance avec l'acquisition de Keragum, entreprise marocaine spécialisée dans les ingrédients issus de la caroube. Cette opération permet au groupe familial indépendant de renforcer sa maîtrise d'une matière première devenue stratégique pour les industries agroalimentaire, nutrition et santé. 

Avec un chiffre d'affaires de 221 millions d'euros, dont 91% réalisés à l'international, et une présence dans plus de 80 pays, Nexira entend consolider son développement mondial tout en sécurisant ses chaînes d'approvisionnement.

Basée dans la région de Casablanca, Keragum dispose d'une unité de production moderne répondant aux standards internationaux de qualité et s'appuie sur un réseau de coopératives locales. 

L'intégration de cette société doit permettre à Nexira d'améliorer la traçabilité de ses matières premières, de renforcer la durabilité de sa filière caroube et de créer davantage de valeur au plus près des zones de production. Cette acquisition s'inscrit dans le plan stratégique Ambitions 2030 du groupe rouennais.

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