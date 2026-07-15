Installé à Rouen, Nexira poursuit sa stratégie de croissance avec l'acquisition de Keragum, entreprise marocaine spécialisée dans les ingrédients issus de la caroube. Cette opération permet au groupe familial indépendant de renforcer sa maîtrise d'une matière première devenue stratégique pour les industries agroalimentaire, nutrition et santé.

Avec un chiffre d'affaires de 221 millions d'euros, dont 91% réalisés à l'international, et une présence dans plus de 80 pays, Nexira entend consolider son développement mondial tout en sécurisant ses chaînes d'approvisionnement.

Basée dans la région de Casablanca, Keragum dispose d'une unité de production moderne répondant aux standards internationaux de qualité et s'appuie sur un réseau de coopératives locales.

L'intégration de cette société doit permettre à Nexira d'améliorer la traçabilité de ses matières premières, de renforcer la durabilité de sa filière caroube et de créer davantage de valeur au plus près des zones de production. Cette acquisition s'inscrit dans le plan stratégique Ambitions 2030 du groupe rouennais.