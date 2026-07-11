Les Victoires Femmes & Challenges 2026 récompensent huit personnalités

Les lauréates des Victoires Femmes & Challenges 2026 ont été dévoilées, mardi 7 juillet, aux Franciscaines de Deauville. Organisée par le réseau Femmes & Challenges, porté par la Chambre de commerce et d'industrie de Normandie, cette quatrième édition a mis en lumière des dirigeantes contribuant au dynamisme économique régional.

Le palmarès distingue Véronique Obert (LMS) pour le prix de l'Audace, Emmanuelle Dodelande (Isodiag) dans la catégorie Reprise d'entreprise, Amélie Breval (Silam) comme dirigeante salariée et Vanessa Dubs (Womanology) pour son entreprise à impact.

Deux nouvelles distinctions

Cette année, les Victoires 2026 ont introduit deux nouvelles distinctions : le prix Elle Métal décerné à Fleur Gosselin (Frenehard) et le prix Femme & Bâtiment, illustrant la volonté du réseau de mieux représenter les secteurs industriels et de la construction, décerné à Rachel Andrieu (AMBP).

Deux prix spéciaux complètent cette édition : Claire Renou, co-dirigeante de la Fonderie de Male, reçoit le prix spécial Trophées de l'Économie normande. Jean-Louis Louvel est distingué par le prix spécial Femmes & Challenges pour son engagement en faveur de l'entrepreneuriat.

Présidé par Audrey Régnier, le réseau Femmes & Challenges accompagne les femmes entrepreneures partout en Normandie, à travers des événements et des rencontres organisés tout au long de l'année.