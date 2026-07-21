Une première ligne de production de Combustibles Solides de Récupération (CSR) – les combustibles de seconde vie – a été mise en place par Baudelet en 2013, avec une capacité de 25 000 tonnes par an. Elle répond notamment aux besoins de la cimenterie EQIOM de Lumbres dans le Pas-de-Calais, située à proximité du site de Baudelet de Blaringhem. Les déchets non dangereux et non recyclables sont valorisés pour permettre de produire un combustible de qualité, capable de se substituer aux énergies fossiles. Il est ensuite utilisé pour les installations industrielles de combustion à l'image des fours de cimenterie, des fours industriels ou des chaudières industrielles.

Objectif : une production de 75 000 tonnes

Nouvelle étape donc pour le Groupe qui vient d'investir 11,5 millions d'euros dans sa filière Combustibles Solides de Récupération, avec la mise en service d'une ligne sur son Eco-park de Blaringhem (8,5 millions d'euros), la construction d'un bâtiment de tri (1,5 million) et la modernisation de la ligne existante (1,5 million). L'objectif à terme : produire 75 000 tonnes de CSR par an à partir de 100 000 tonnes de déchets non dangereux.

Fondé en 1964 à Blaringhem, Baudelet Environnement est co-dirigé par Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier autour de quatre branches d'activité : environnement, énergie, commerce et bien-être. L'entreprise compte 22 sociétés, 900 collaborateurs et a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 200 millions d'euros.