Alors que le Tour de France s’est élancé depuis quelques jours, la Meuse a décidé de préparer l’arrivée de la Grande Boucle en jouant la carte de la promotion du vélo. S’il faudra encore attendre 2028 pour voir passer le peloton, en terres meusiennes, Jérôme Dumont, le président du Conseil départemental de la Meuse, passionné de deux roues, assure la communication d’une nouvelle expérimentation en réservant, pendant un peu plus d’un mois «la route des Présidents» aux mobilités douces. Une appellation pour cette section routière de 4,1 km autrefois empruntée par le Président Poincaré et Charles de Gaulle.

Test grandeur nature

L’objectif est de donner la possibilité aux touristes et aux locaux de profiter en toute quiétude du patrimoine offert par la route départementale 913b qui traverse la forêt d’exception, au niveau de l’Ossuaire de Douaumont, à proximité de la commune de Fleury-devant-Douaumont. Avec cette voie vélo éphémère, la Meuse donne un accès privilégier aux visiteurs en leur permettant de découvrir d'une autre manière les sites mémoriaux. Un comptage sera réalisé pour savoir si ce test grandeur nature pourrait être reconduit ou dupliqué ailleurs. En attendant, les piétons et les cyclistes vont pouvoir se promener sur site, sans aucune nuisance sonore, alors que cette opération est aussi un prétexte à la valorisation des mobilités douces particulièrement appréciées par les touristes au coeur de cet été caniculaire.