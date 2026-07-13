Mobilité : le SERM du Dijonnais franchit une nouvelle étape

Réunis le 9 juillet à l'occasion du comité de pilotage du SERM du Dijonnais, l'État, la Région Bourgogne Franche-Comté, Dijon Métropole et les établissements publics de coopération intercommunale ont officialisé une charte de coopération interterritoriale. Cette signature marque une nouvelle étape dans l'avancement du projet, avec la volonté de développer une offre de mobilité mieux coordonnée à l'échelle du bassin de vie dijonnais.





Un projet en phase de préfiguration





Actuellement en phase de préfiguration, le SERM du Dijonnais a été labellisé par l’État en février 2025. Les partenaires du projet travaillent à la définition d'un réseau combinant plusieurs modes de déplacement, parmi lesquels le train, les bus, le tramway, les mobilités actives, le covoiturage et bien d’autres. L'objectif est de faciliter les trajets quotidiens tout en proposant des alternatives plus préformantes à l'utilisation individuelle de la voiture.





Une feuille de route commune





La charte formalise la coopération engagée entre les trois copilotes du projet. Elle acte l’engagement collectif des territoires, fixe le périmètre et la feuille de route du projet et confirme une gouvernance partagée pour préparer les prochaines étapes. À ce jour, 21 partenaires participent à cette démarche collective. Leur engagement traduit une volonté commune de construire le futur SERM, sans constituer à ce stade un engagement technique ou financier.



