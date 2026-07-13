Bar-le-Duc MeuseGrand Sud prépare son avenir avec un nouveau PLUi

La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc MeuseGrand Sud accélère la transformation de son territoire. Réunis en conseil communautaire le 2 juillet 2026, les élus ont validé le second arrêt du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), une étape majeure avant leur adoption définitive. Engagé fin 2025, le PLUi doit définir une stratégie commune pour les 33 communes autour du développement économique, de l’habitat, de la préservation des espaces naturels et des équipements publics. Les élus ont également approuvé un treizième Périmètre Délimité des Abords (PDA) à Ligny-en-Barrois afin d’adapter la protection des monuments historiques aux réalités locales. Au-delà de son rôle réglementaire, ce nouveau cadre constitue un outil stratégique pour l’économie du territoire en facilitant la préparation des projets d’entreprises, la gestion du foncier et l’accueil de nouvelles activités.

Les territoires misent sur la planification pour attirer des investissements

À l’échelle nationale, les intercommunalités s’appuient de plus en plus sur les PLUi comme des outils de compétitivité territoriale pour répondre aux enjeux de sobriété foncière, de revitalisation des centres-bourgs et d’accueil de nouvelles activités. Pour Bar-le-Duc Meuse Grand Sud, la prochaine étape sera l’enquête publique prévue en septembre, avec des permanences organisées dans chacune des 33 communes. Après cette phase de concertation, l’approbation définitive du PLUi est attendue début 2027, tandis que le RLPi devrait entrer en vigueur la même année. Ce nouveau cadre doit à terme renforcer la lisibilité du territoire, faciliter les investissements publics et privés et soutenir l’attractivité économique de l’agglomération.