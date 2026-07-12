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Auxonne : la future légumerie départementale se prépare à approvisionner les collèges de Côte-d'Or

La première pierre de la future légumerie départementale d'Auxonne a été posée le 30 juin. Prévue pour entrer en service à la rentrée 2027, cette structure permettra de renforcer l'approvisionnement des collèges en produits locaux tout en soutenant les filières agricoles du territoire et les circuits courts.



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© Département de la Côte-d'Or

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Par LGFR
La Gazette Bourgogne
Publié le 12 juillet 2026 - Mis à jour le 12 juillet 2026

La future légumerie départementale d'Auxonne, dont la première pierre a été posée le 30 juin, a pour objectif de transformer des légumes destinés à approvisionner les collèges de Côte-d'Or.


Cette nouvelle structure a vocation à renforcer les liens entre les producteurs locaux et la restauration collective. Elle pourra préparer jusqu'à 150 tonnes de légumes par an grâce à des opérations de lavage, d'épluchage, de découpe et de conditionnement, afin de faciliter l'utilisation de produits locaux et biologiques dans les cuisines des 47 collèges publics du département.


Au-delà de son rôle dans l'approvisionnement des établissements scolaires, ce projet contribuera au soutien des filières agricoles locales, au développement des circuits courts et aux objectifs de la loi Egalim. Attendue pour la rentrée 2027, la légumerie intégrera également une dimension d'insertion professionnelle, conformément aux engagements du Département.