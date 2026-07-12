La future légumerie départementale d'Auxonne, dont la première pierre a été posée le 30 juin, a pour objectif de transformer des légumes destinés à approvisionner les collèges de Côte-d'Or.





Cette nouvelle structure a vocation à renforcer les liens entre les producteurs locaux et la restauration collective. Elle pourra préparer jusqu'à 150 tonnes de légumes par an grâce à des opérations de lavage, d'épluchage, de découpe et de conditionnement, afin de faciliter l'utilisation de produits locaux et biologiques dans les cuisines des 47 collèges publics du département.





Au-delà de son rôle dans l'approvisionnement des établissements scolaires, ce projet contribuera au soutien des filières agricoles locales, au développement des circuits courts et aux objectifs de la loi Egalim. Attendue pour la rentrée 2027, la légumerie intégrera également une dimension d'insertion professionnelle, conformément aux engagements du Département.