Le développement du sud-ouest d'Amiens se poursuit. Nommé ZAC Intercampus et étendu sur près de 80 hectares, le quartier a vu nombre de bâtiments sortir de terre. Il comptera à terme environ 2 000 logements, 20 000 m2 de bureaux, 250 jardins familiaux et une dizaine de commerces. En toute logique, une nouvelle offre scolaire adaptée à l'évolution démographique du quartier était indispensable. Si les travaux ont débuté en février, la première pierre du futur groupe scolaire Intercampus est désormais symboliquement posée. Il est implanté sur une parcelle de 5 900 m2 dans le prolongement de la rue Thérèse Papillon. Dans ce périmètre situé entre la rue de Rouen, l'avenue du 14 juillet et l'avenue Paul-Claudel, pas moins de 1 200 logements sont prévus jusqu'en 2032.

Le groupe scolaire sera développé sur une surface de 2 360 m2 : «Il comprendra trois classes maternelles pouvant accueillir jusqu'à 80 enfants, cinq classes élémentaires d'une capacité maximale de 126 élèves, un restaurant scolaire et un accueil de loisirs, communiquent la Ville d'Amiens et Amiens Métropole. Doté d'un budget de 10,3 millions d'euros TTC, il a été conçu pour répondre aux besoins des futurs élèves tout en intégrant des solutions architecturales et environnementales innovantes».

Une conception adaptée au réchauffement

Le bâtiment conçu par l’agence Bond Society architectes associera ainsi une structure bois, des façades isolées en paille, des enduits de terre et chaux, des menuiseries bois et une conception bioclimatique attentive à l'intensification des épisodes de chaleur. Le cabinet cite pour exemple : «Des longues galeries couvertes accompagneront l'ensemble du bâtiment. Elles protégeront naturellement les façades du rayonnement solaire en été, offriront des circulations confortables en toute saison et permettront aux enfants de rejoindre les différents espaces à l'abri de la pluie. L'implantation du bâtiment libère de vastes cours oasis arborées, conçues comme de véritables lieux de vie et d'enseignement. Pensées comme des extensions des salles de classe, elles accueilleront les jeux, des jardins pédagogiques, des activités sportives, des temps calmes et permettront également de faire classe dehors».

Les travaux de construction du groupe scolaire sont programmés jusqu'en juin 2027 pour l'ouverture aux élèves à la rentrée scolaire de septembre 2027. Le maire Frédéric Fauvet a par ailleurs précisé que les habitants du quartier seront bientôt consultés pour donner un nom à leur future école.