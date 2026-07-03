Intex a inauguré, le 29 juin, une centrale photovoltaïque installée sur le toit de son entrepôt au Miroir, en Saône-et-Loire. Réalisé avec TotalEnergies, le projet repose sur 12 474 panneaux solaires répartis sur une toiture de 46 000 m². Selon les porteurs du projet, cette centrale de 5,5 MW produira environ 6,6 GWh d'électricité par an, soit un volume suffisant pour alimenter près de 3 500 habitations.

Lors de l'inauguration, les responsables ont souligné le caractère exceptionnel de cette installation, présentée comme l'une des plus importantes toitures solaires de ce type en Bourgogne-Franche-Comté et en France.

Un investissement de 4 millions d'euros

Le projet représente un investissement d'environ 4 millions d'euros. Il a été soutenu par une campagne de financement participatif ayant mobilisé 150 prêteurs pour un montant total de 540 000 euros. Des salariés d'Intex ont également pris part au financement. L'entreprise, spécialisée dans les piscines hors-sol et les produits de loisirs aquatiques gonflables, indique poursuivre ainsi sa stratégie de réduction de son empreinte énergétique. Depuis son implantation en Saône-et-Loire, elle a conçu des bâtiments semi-enterrés limitant les besoins en chauffage et en climatisation, renforcé leur isolation et généralisé l'éclairage LED.

Après cette première centrale, Intex envisage désormais d'équiper ses deux autres bâtiments de panneaux photovoltaïques plus légers afin d'accroître sa production d'électricité renouvelable.