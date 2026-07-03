Crystal Energy : le verre producteur d'énergie à Amiens

Entreprises
Saône-et-Loire : Intex met en service 12 474 panneaux solaires sur son entrepôt
03/07/2026 A.B
Le Miroir (71)
Issue de plus de 12 ans de recherche au CNRS, la technologie de verre électrogène développée par Crystal Energy ambitionne de transformer les surfaces vitrées en sources d’électricité. La start-up amiénoise prépare désormais son industrialisation.
Le principe reprend le procédé de la photosynthèse. © Cyrille Struy
Frédéric Sauvage, directeur de recherche au CNRS. © Cyrille Struy
Un revêtement est placé sur les plaques de verres qui vont fabriquer l'électricité. © Cyrille Struy
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Entreprises
03/07/2026 A.B
Le Miroir (71)
Entreprises
03/07/2026 M.H
Dijon (21)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Amiens avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune