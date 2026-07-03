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Crystal Energy : le verre producteur d'énergie à Amiens

Issue de plus de 12 ans de recherche au CNRS, la technologie de verre électrogène développée par Crystal Energy ambitionne de transformer les surfaces vitrées en sources d’électricité. La start-up amiénoise prépare désormais son industrialisation.

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Par Lolita Péron-Vranesic
La Gazette Picardie
Publié le 3 juillet 2026 - Mis à jour le 3 juillet 2026
<p>Demain, nos vitres, nos abribus ou encore nos téléphones portables pourront produire de l’électricité. C'est ce que donne en exemple Frédéric Sauvage, directeur de recherche au CNRS. Avec son équipe, il a développé un verre électrogène, capable de convertir directement la lumière en électricité. La technologie repose sur des molécules intégrées entre deux plaques de verre qui captent l’énergie lumineuse pour générer un courant électrique. «<em>Nous nous sommes inspirés du mécanisme de la photosynthèse</em>», explique le chercheur. Cette innovation, protégée par un brevet, est le fruit de pl.

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